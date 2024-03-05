В Абшеронском районе появится новый поселок

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Населенному пункту Шафаг будет присвоен статус поселка.

Это нашло отражение в законопроекте «О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление Абшеронского района», который был внесен в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса, передает АПА.

Согласно проекту, будет создан поселковый административный округ с центром в поселке Шафаг и внесен в Государственный реестр территориальных единиц Азербайджана.

Территория поселка Шафаг составит 258 гектаров. В настоящее время его население составляет 8850 человек.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.