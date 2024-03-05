В ГУР раскрыли, чем поразили и как утопили российский корабль за $65 миллионов

Как уже сообщал Minval, в ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Group 13» атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ «Сергей Котов».
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По информации ГУР, соответствующая миссия состоялась в сотрудничестве с военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.
В ГУР добавили, что в результате удара морскими дронами «Magura V5» российский корабль проекта 22160 «Сергей Котов» получил повреждения кормы, правого и левого бортов.