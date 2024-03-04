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Греция выступает за мир между Азербайджаном и Арменией

Греция выступает за мир между Азербайджаном и Арменией

Сегодня мы обсудили возможности развития наших двусторонних отношений различными практическими путями, затем обсудили двусторонние связи в рамках военного и военно-технического сотрудничества, после чего подписали программы военного взаимодействия в рамках этого года, которые еще больше сблизят ВС двух стран.

Об этом заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Армении Суреном Папикяном 4 марта руководитель Министерства национальной обороны Греции Николаос Дендиас.

«Греция считает, что все вопросы должны решаться мирным путем. Мы решительно и принципиально против любых военных действий, любых односторонних военных действий в этом регионе. Мы считаем, что мир – это самое важное, поэтому выступаем за установление мира между Арменией и Азербайджаном в рамках международного права», – заявил Дендиас.

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