Шольц призвал суды Великобритании не выдавать Ассанжа США

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал суды Великобритании предоставить защиту основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которого могут экстрадировать в США. Об этом 4 марта сообщает газета Die Welt.

«Я придерживаюсь мнения, что было бы хорошо, если бы британские суды предоставили ему (Ассанжу. — ред.) необходимую защиту, поскольку ему грозит преследование в США, учитывая тот факт, что он предал огласке американскую государственную тайну», — сказал Шольц в ходе посещения училища в городе Зиндельфинген на юго-западе Германии.

По его словам, шансы на реализацию такой защиты сейчас возросли, так как на последнем заседании представители США не смогли убедить британских судей в оправданности возможного наказания для основателя WikiLeaks.