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Шольц призвал суды Великобритании не выдавать Ассанжа США

Шольц призвал суды Великобритании не выдавать Ассанжа США

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал суды Великобритании предоставить защиту основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которого могут экстрадировать в США. Об этом 4 марта сообщает газета Die Welt.

«Я придерживаюсь мнения, что было бы хорошо, если бы британские суды предоставили ему (Ассанжу. — ред.) необходимую защиту, поскольку ему грозит преследование в США, учитывая тот факт, что он предал огласке американскую государственную тайну», — сказал Шольц в ходе посещения училища в городе Зиндельфинген на юго-западе Германии.

По его словам, шансы на реализацию такой защиты сейчас возросли, так как на последнем заседании представители США не смогли убедить британских судей в оправданности возможного наказания для основателя WikiLeaks.

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