Шольц озвучил новый аргумент для отказа поставки Taurus Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность поставки ракет Taurus Украине, если для их эксплуатации потребуется привлечь немецких солдат.

Об этом сообщает The Guardian.

«Вы не можете создать систему вооружений, которая будет иметь очень широкий охват, а затем не думать о том, как можно осуществлять контроль над системой вооружений», – заявил он.

Он отметил, что если ФРГ хочет «иметь контроль» за поставленным Киеву вооружением, это возможно только при участии немецких солдат.

«Для меня об этом не может быть и речи», – констатировал Шольц.