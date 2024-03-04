Никки Хейли впервые побеждает Трампа в ходе праймериз в США

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Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли впервые побеждает на первичных выборах республиканцев в Соединенных Штатах.

Об этом сообщил телеканал NBC News после подсчета 95% голосов в столичном округе Колумбия.

Хейли набирает 62,9% голосов, а ее соперник — бывший президент США Дональд Трамп — 33,2%.

Победу Хейли в округе Колумбия уже предсказали ведущие американские СМИ, включая Associated Press, The Washington Post, ABC и CNN.

В случае победы ей достанутся все 19 голосов делегатов, которые затем будут выбирать кандидата на пост президента США от Республиканской партии на общенациональном съезде 15 июля в Милуоки.