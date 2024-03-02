Зеленский сообщил, что дал карт-бланш Сырскому

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский имеет абсолютный карт-бланш на дальнейшие перестановки в армии. В своем видеообращении 2 марта глава государства подчеркнул, что ждет от главкома предложений по этому вопросу в начале следующей недели.

«У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые [изменения]. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт, реальные нужды, должны реально быть солдатами, сержантами, быть такими, какими нужно, чтобы достичь украинских целей», — говорится в ролике, опубликованном в Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский добавил, что в начале следующей недели, когда Сырский вернется с фронта, он ждет его с детальным докладом и конкретными предложениями по дальнейшим изменениям и действиям армии.