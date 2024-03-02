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Байрамов и Нуртлеу обсудили аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном

Байрамов и Нуртлеу обсудили аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках дипломатического форума в Анталье встретился с заместителем премьер-министра Казахстана, министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.

Говоря с удовлетворением о существующей двусторонней, в том числе многосторонней повестке дня между Азербайджаном и Казахстаном, министры подчеркнули важность дальнейшего развития основанных на дружбе, братстве, солидарности отношений между двумя странами.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по различным аспектам связей стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, сотрудничеству в сфере транспорта и энергетики, в том числе по текущей ситуации в регионе, сообщили в МИД Азербайджана.

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