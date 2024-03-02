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Лавров анонсировал пересмотр отношений с Арменией

Лавров анонсировал пересмотр отношений с Арменией

Ереван стремится выстраивать отношения не с друзьями и соседями, а с их врагами, указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Такое заявление он сделал в субботу, 2 марта, в ходе пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

«В Армении почему-то считают, что нужно жизнь свою выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей», — отметил глава МИД России.

Лавров также отреагировал на заявление секретаря Совбеза Армении о том, что выстраивание тесных отношений с Россией было стратегической ошибкой.

«Если это оценка всего армянского руководства и она опирается на мнение народа, то это делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях», — добавил он.

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