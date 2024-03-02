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Токаев отреагировал на послание Путина

Токаев отреагировал на послание Путина

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели 2 марта телефонный разговор, во время которого Токаев отметил послание Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«Касым-Жомарт Токаев особо отметил содержательный, программный характер послания президента России Федеральному Собранию», — сказано в сообщении.

Также Путин и Токаев обсудили совместные проекты.

До этого президента Казахстана заявлял, что сомнений в результате выборов президента России, которые состоятся в марте, нет.

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