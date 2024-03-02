Власти Армении отказались от идеи внеочередных выборов из-за опасения их проиграть

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Еще в конце прошлого года ходили упорные слухи о том, что правящая партия Армении решила не дожидаться очередных выборов, а хочет сначала изменить Конституцию, а затем провести внеочередные выборы, пока не сформируется новая оппозиция, сообщает армянское издание «Грапарак».

С статье указывается, что согласно полученным данным, в результате расчетов правительство отступило от идеи проведения внеочередных парламентских выборов, которые обсуждались в узком кругу в последние месяцы. В правящей партии нет сомнений, что их постигнет почти та же участь на национальных выборах, поэтому им следует пойти на очередные выборы и использовать этот двухлетний период для повышения своего авторитета. По мнению представителя правящей команды, возможно, именно в этом причина этой антироссийской истерии и виртуальной «поездки» в Европу».

В статье отмечается, что после «арцаха» большая часть населения Армении разочарована в России, поэтому антироссийская политика может поднять авторитет.