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Зеленский не уверен, что ВСУ смогут защитить Харьков

Зеленский не уверен, что ВСУ смогут защитить Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что ВСУ не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить российские войска, передает РИА Новости.

«Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — заявил он.

Также Зеленский посоветовал жителям Харькова пока не возвращаться домой из эвакуации. Он добавил, что когда Харьков будет под защитой, то люди получат сигналы от военных, что можно вернуться домой.

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