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Григорян: Доля России в поставках оружия в Армению упала до менее 10%

Григорян: Доля России в поставках оружия в Армению упала до менее 10%

Мы пытались закупать оружие у России с 2021 года, подписывали контракты, разработали с Россией концепцию комплексной реформы армии, чтобы совместно реализовать эти реформы, но вместо этого в мае и в ноябре были совершены нападения на Армению, Россия не поставляла нам необходимое закупленное вооружение, и мы начали искать новых партнеров.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью Общественному телевидению, заявив, что требование диверсификации сотрудничества в сфере безопасности объективное, передает news.am.

«В 2020 году все военно-техническое сотрудничество Армении было с Россией. С января 2021 года по настоящее время мы заключили контракты на несколько миллиардов долларов с разными странами, но доля России среди них составляет менее 10%. При этом часто упоминается война в Украине и связанные с ней отсутствие поставок, но эти контракты были подписаны в начале 2021 года, по которым оружие не поставлялось больше года, а после тоже. Это был выбор России, нас поставили перед фактами, и нам пришлось диверсифицировать партнёров и искать новых. Среди этих партнеров Индия, недавно Франция, различные страны ЕС, мы начали работать со многими другими странами», – сказал Григорян.

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