ЕС разморозил €2 млрд для Венгрии

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Европейский союз разморозил около €2 млрд для Венгрии из своих фондов.

Об этом агентству Bloomberg сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер.

Он отметил, что ЕК приняла решение о разблокировке финансовых средств после того, как Венгрия выполнила условия, которые касались образования и гендерного равенства.

13 декабря прошлого года ЕС объявил, что перечислит Венгрии из своего фонда сплочения €10,2 млрд, которые пойдут на развитие территорий. В то же время Брюссель продолжал блокировать около €20 млрд, утверждая, что Будапешт пока не выполнил все условия для их получения.

Венгрия добивается разморозки этих средств и обвиняет руководство ЕС в том, что оно пытается удерживать их по политическим причинам, поскольку Брюсселю не нравится самостоятельная венгерская политика, в том числе подход к конфликту на Украине.