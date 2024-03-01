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Трамп назвал наплыв мигрантов в США войной и вторжением Байдена

Трамп назвал наплыв мигрантов в США войной и вторжением Байдена

Наплыв нелегальных мигрантов на границе Соединенных штатов с Мексикой является результатом политики президента США Джо Байдена, а его последствия можно сравнить с войной. Об этом заявил бывший президент страны Дональд Трамп в ходе визита в Техас, сообщает Fox News.

«Это вторжение Джо Байдена. Это вторжение Байдена в течение последних трех лет», — подчеркнул Трамп, выступая в городе Игл-Пасс, где наплыв мигрантов спровоцировал пограничный кризис.

Бывший президент также добавил, что происходящее «напоминает войну» и объявил Байдена ответственным за преступления, которые совершают мигранты на территории США, назвав действующего главу страны худшим президентом, который когда-либо был у этой страны.

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