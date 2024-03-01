Трамп опережает Байдена

59 Просмотров

Дональд Трамп опережает Джо Байдена в семи ключевых колеблющихся штатах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой опрос.

Избиратели во всех основных демографических группах и даже самые надежные сторонники Демократической партии считают Байдена слишком старым. Также люди недовольны экономической ситуацией и притоком мигрантов.

К Трампу тоже у многих претензии – большинство считают его «опасным», менее сострадательным и честным, чем Байден.

Однако он сохранит свое преимущество над Байденом, даже если в выборах примут участие другие кандидаты. Но если Трампа признают виновным по любому из уголовных дел, то половина избирателей уже не будет готова за него голосовать.