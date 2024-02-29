Азербайджан запустит программу по развитию электромобильности |
Киев: Российским войскам запретили применять при штурмах бронетехнику |
В Пентагоне не исключают военного столкновения с Россией |
Украина уничтожила еще два вражеских Су-34 |
В Ходжалы обнаружили останки еще одного несовершеннолетнего |
Эксперт: Париж тянет щупальца на Южный Кавказ, их надо рубить |
Макрон не шутил об отправке войск в Украину |
Нетаньяху: Азербайджан и Израиль связывают теплые отношения |
Баку и Вашингтон обсудили расширение ЮГК |
Главное Культура

Канье Уэст настаивает на бойкоте Adidas (видео)

Канье Уэст настаивает на бойкоте Adidas (видео)

Американский рэпер Канье Уэст призвал своих фанатов бойкотировать спортивный бренд Adidas. Певец утверждает, что тот якобы выпускает поддельные Yeezys, и судится с ним на $250 миллионов. Об этом пишет Billboard.

«Любой кто любит Ye, не стал бы покупать эти поддельные Yeezy. Я никогда не делал таких расцветок, мне за них не платят, и Аdidas подает на меня в суд. Все новые, не одобренные 350-е, отвратительные, а все знают, что 350 были банальными, они не только выпускают поддельные расцветки, которые не одобрены, они предъявляют мне иск на $250 миллионов, и они также не платят мне за ту обувь, которую они выпускают, на которой написано мое имя», – сказал Уэст.

Adidas объявила, что продаст оставшиеся запасы Yeezy.

Как известно, компания разорвала партнерские отношения с Канье в 2022 году после ряда его разжигающих ненависть высказываний и антисемитских комментариев. Теперь Adidas заявляет, что часть доходов от таких продаж пойдет группам, которые «борются с дискриминацией и ненавистью, включая расизм и антисемитизм».

Теги:
Из этой рубрики
Канье Уэст настаивает на бойкоте Adidas (видео)
Культура

Канье Уэст настаивает на бойкоте Adidas (видео)

2024/02/29, 23:27
Эйвазов и Нетребко намерены жить в Дубае, периодически посещая Вену (видео)
Культура

Эйвазов и Нетребко намерены жить в Дубае, периодически посещая Вену (видео)

2024/02/29, 22:57
Наоми Кэмпбелл закрутила роман с арабским мультимиллионером (фото)
Культура

Наоми Кэмпбелл закрутила роман с арабским мультимиллионером (фото)

2024/02/29, 20:19
Сын Бари Алибасова: Инсульт мог бахнуть
Культура

Сын Бари Алибасова: Инсульт мог бахнуть

2024/02/29, 01:00
Полина Гагарина отказалась петь российский гимн
Культура

Полина Гагарина отказалась петь российский гимн

2024/02/29, 00:17
Ален Делон незаконно хранил целый арсенал огнестрельного оружия
Культура

Ален Делон незаконно хранил целый арсенал огнестрельного оружия

2024/02/28, 01:00
Басков подшутил над Киркоровым
Культура

Басков подшутил над Киркоровым

2024/02/28, 00:51
Волочкова не хочет рожать
Культура

Волочкова не хочет рожать

2024/02/28, 00:27
Эльчин Азизов впервые выступит с сольным концертом в Петербурге
Культура

Эльчин Азизов впервые выступит с сольным концертом в Петербурге

2024/02/26, 21:32