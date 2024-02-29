Канье Уэст настаивает на бойкоте Adidas (видео)

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Американский рэпер Канье Уэст призвал своих фанатов бойкотировать спортивный бренд Adidas. Певец утверждает, что тот якобы выпускает поддельные Yeezys, и судится с ним на $250 миллионов. Об этом пишет Billboard.

«Любой кто любит Ye, не стал бы покупать эти поддельные Yeezy. Я никогда не делал таких расцветок, мне за них не платят, и Аdidas подает на меня в суд. Все новые, не одобренные 350-е, отвратительные, а все знают, что 350 были банальными, они не только выпускают поддельные расцветки, которые не одобрены, они предъявляют мне иск на $250 миллионов, и они также не платят мне за ту обувь, которую они выпускают, на которой написано мое имя», – сказал Уэст.

Adidas объявила, что продаст оставшиеся запасы Yeezy.

Как известно, компания разорвала партнерские отношения с Канье в 2022 году после ряда его разжигающих ненависть высказываний и антисемитских комментариев. Теперь Adidas заявляет, что часть доходов от таких продаж пойдет группам, которые «борются с дискриминацией и ненавистью, включая расизм и антисемитизм».