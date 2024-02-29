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«Бои на суше, в воде, воздухе». Bild опубликовал сценарий нападения России на НАТО

«Бои на суше, в воде, воздухе». Bild опубликовал сценарий нападения России на НАТО

Немецкий журнал Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО.

Издание указало, что основывалось на «представленном парламенту правительственном документе».

Исходя из сценария, нападение может состоять из четырех фаз. Первая фаза заключается в массовой кампании по дезинформации в СМИ и соцсетях для раскола западного общества. Также возможны кибератаки на объекты критической инфраструктуры.

Во время второй фазы Москва начнет маневры войск на границах НАТО с одновременным усилением шпионажа и кибератак. Возможно выведение из строя первых спутников в космосе и нападения на немецкие химические предприятия и атомные станции.

Третья фаза будет заключаться в прямом вторжении российских войск.

Четвертая фаза — в боях на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве.

Не исключается, что Москва применит биологическое, химическое и ядерное оружие, а с помощью электромагнитных импульсов сожжет все электронные устройства.

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