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Сын Бари Алибасова: Инсульт мог бахнуть

Сын Бари Алибасова: Инсульт мог бахнуть

Продюсера Бари Алибасова в ближайшее время отпустят домой после перенесённого неподтверждённого инсульта. Об этом рассказал сын знаменитого композитора, отметив, что через два дня его выпишут из больницы.

«Это означает, что инсульт мог бахнуть, но мы его своевременно отправили в больницу. Причины: либо ухудшившаяся работа сосудов после коронавируса, либо перенапрягся и переработал. Либо просто стрессует из-за того, что каждый день узнаёт, что полквартиры оформлено не на него. Это давняя история», — сказал он в беседе с RT.

Сын артиста также отметил, что самочувствие отца заметно улучшилось. Проблем с речью и парализации, как обычно бывает при инсульте, у продюсера нет, он всех узнаёт и общается, заключил он.

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