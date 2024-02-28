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Посол Азербайджана встретился с замглавы МИД талибов

Посол Азербайджана встретился с замглавы МИД талибов

Посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов встретился с заместителем министра иностранных дел контролирующего ситуацию в Афганистане движения «Талибан» Ширмухаммедом Аббасом Станказаи, передает АПА.

На встрече замминистра подчеркнул, что Афганистан пытается улучшить свое экономическое положение, проводит взвешенную и экономически ориентированную политику, заинтересован в хороших отношениях со всеми странами.

Посол Ильхам Мамедов высоко оценил усилия в сфере обеспечения безопасности, экономического прогресса и борьбы с наркотиками. Кроме того, он сообщил, что Азербайджан готов сотрудничать с Афганистаном в этой сфере, а также в культурной, экономической и торговой сферах.

 

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