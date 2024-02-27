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В России требуют от Армении детального отчета о контактах с Францией

В России требуют от Армении детального отчета о контактах с Францией

Важно, чтобы Ереван отказался от поспешного и непродуманного сближения с Парижем, что не даст Армении абсолютно никаких реальных преференций.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Никто не может запретить проводить премьер-министру Н. Пашиняну многовекторную политику – при условии, что она не направлена против интересов Москвы.

Если же разворот Армении на Запад сопровождается усилением антироссийской риторики и подчеркнуто демонстрируемой враждебностью в отношении РФ и ОДКБ – это может быть чревато фатальными последствиями прежде всего для самого Еревана.

Было бы исключительно правильным, чтобы армянская сторона детально проинформировала российских коллег о всех деталях договоренностей, достигнутых как в ходе визита Н.Пашиняна в Париж, так и в ходе визита в Ереван министра вооруженных сил Франции», – отметил эксперт.

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