Макрон призвал Европу подготовиться к нападению со стороны России

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Лидеры Европы должны подготовиться к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает El Mundo.

Он заявил, что мы (страны Европы – ред.) должны подготовиться к нападению со стороны России в ближайшие годы.

«Коллективный анализ заключается в том, что за несколько лет мы должны подготовиться к нападению России», – заявил Макрон на открытии в Париже конференции в поддержку Украины, в которой приняли участие около двадцати глав государств и правительств.