Зеленский раскрыл, от чего зависит окончание войны с Россией

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Окончание войны Украины с Россией прямо зависит от сотрудничества и решительности цивилизованных стран против Москвы.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что сегодня, 26 февраля, принял участие в работе спецсаммита в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. На встрече обсуждали все, что усиливает Европу, в том числе арсеналы, способности производить оружие, поставки для Украины и непрерывность поддержки.

Зеленский подчеркнул, что все действия Европы для защиты от российской агрессии добавляют народам реальную безопасность на десятилетия вперед.

«Потому что каждая из российских потерь и каждый из российских проигрышей приучает и Россию, и любого другого противника Европы и вообще свободный мир – приучает, что агрессия результатов не дает и не может дать. Сотрудничество и решительность – это два ответа, которые следует всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира», – отметил президент.