Во Франции почтили память жертв Ходжалинской трагедии (фото)

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В Культурном центре при посольстве Азербайджана во Франции состоялась памятная церемония, посвященная 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

На церемонии был продемонстрирован художественно-документальный фильм «13», рассказывающий о пропавших без вести во время Ходжалинского геноцида, в том числе о судьбе 13 из них, и о пытках, которым армяне подвергли взятых в плен мирных жителей.

Лента проливает свет на события, произошедшие в Ходжалы в феврале 1992 года, когда армяне взяли в плен мирных жителей, в течение двух дней укрывавшихся в лесу, отвезли их в село Дахраз и подвергли жестоким пыткам. О судьбе 13 заложников, содержавшихся на ферме, до сих пор ничего неизвестно.

На мероприятии минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинской трагедии.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева в своем выступлении отметила, что Ходжалинская резня является преступлением против человечности, геноцидом, совершенным вооруженными силами Армении, и виновные в этом преступлении будут привлечены к ответственности.

«В нынешнем году память жертв этой трагедии была впервые почтена в освобожденном городе Ходжалы, и это событие имеет особое значение для азербайджанского народа. Территориальная целостность Азербайджана полностью восстановлена благодаря доблестной Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева», – сказала она.

Посол выразила уверенность в том, что шаги, предпринятые Азербайджанским государством в рамках международного права для привлечения к ответственности организаторов Ходжалинского геноцида, принесут результаты.

Военный атташе посольства, полковник-лейтенант Джавид Абдуллаев рассказал о стремительном развитии Азербайджанской армии и отваге, проявленной в ходе 44-дневной Отечественной войны. Он подчеркнул, что азербайджанский народ гордится победоносной армией.

В рамках мероприятия состоялось выступление азербайджанского музыканта Агарагима Гулиева, получившего образование во Франции, посвященное светлой памяти жертв Ходжалы.

В памятной церемонии приняли участие члены дипломатического корпуса Азербайджана во Франции, активисты диаспоры, представители общественности Парижа.

Следует отметить, что 27 февраля в Центре культуры французской аудитории будет представлен документальный фильм «Шушинская тюрьма – башня пыток», показ которого организован Ассоциацией франко-азербайджанского диалога.