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Махмуд Аббас утвердил отставку правительства Мухаммеда Штайе

Махмуд Аббас утвердил отставку правительства Мухаммеда Штайе

Президент Палестины Махмуд Аббас принял отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По его данным, Аббас уже подписал соответствующий указ. Штайе и возглавляемый им кабмин продолжат исполнять свои обязанности до утверждения состава нового правительства. Агентство также утверждает, что Штайе подал Аббасу прошение об отставке в понедельник, во время аудиенции в Рамалле, – сам политик ранее заявлял, что прошение было направлено главе Палестинской национальной администрации в прошлый вторник.

Утром в понедельник Штайе заявил об уходе своего кабмина в отставку и подчеркнул, что, по его мнению, возглавляемое им правительство за время своей активности смогло достичь равновесия между требованиями граждан и защитой прав палестинского народа», несмотря на вызовы, с которыми он был вынужден столкнуться в свете нового витка эскалации в Газе.

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