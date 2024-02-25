Зеленский назвал наступивший год переломным

96 Просмотров

Вооруженные силы Украины уже имеют новый план контрнаступления. Однако о нем будут знать только несколько человек в государстве.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, в ходе сегодняшней пресс-конференции.

У президента спросили, будет ли Украина делать еще одно контрнаступление и как будет действовать в этом случае.

«Главное иметь план. И этот план есть. Я не смогу вам сказать детали этого плана. Я объясню вам: чем меньше людей знают планы украинской армии, тем быстрее будет победа и не ожидаемый результат для россиян», – рассказал Зеленский.

В то же время, он заявил, что план контрнаступления Украины в 2023 году, к сожалению, был известен россиянам еще до его начала.

«Скажу откровенно, наши контрнаступательные действия в прошлом году были на столе Кремля еще до того, как начались контрнаступательные действия. Точка», – сказал он.

Говоря о динамике военных действий, Зеленский заявил, что третий год полномасштабной войны в Украине – переломный. Именно от него будет зависеть формат окончания войны.

«Первый год – это просто выживание, было выживание. Вы знаете, есть вещи, о которых никогда не упоминается, но я вам скажу: изолированные города Украины с сотнями тысяч населения без еды и воды, это был ужас. Это был страшный год выживания. Выжили», – сказал президент.

Второй год, по словам Зеленского, это год устойчивости.

«После первого года и зимы. Наверное, устойчивость. Во всех направлениях проявили. Запад объединился, увеличили производство техники, и рост ВВП», – пояснил глава государства.

Относительно третьего года полномасштабной войны президент отметил, что он станет переломным.

«Третий год – он переломный. Как я и сказал, год выборов, расфокусировки, вызовов извне и изнутри. Это такой переломный год. Поэтому в переломный год нам нужно и мужество и стойкость, чтобы выжить», – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что от этого года будет зависеть формат окончания войны.

«Я так считаю, может ошибаюсь», – подытожил президент.