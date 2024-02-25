Гусейнов: Военное решение конфликта между Баку и Ереваном может стать неизбежным

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Историк, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов прокомментировал в эфире PrimeTV ситуацию на Южном Кавказе, сложившуюся после мюнхенских переговоров между лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном при посредничестве канцлера Германии Олафа Шольца. Как сообщает Minval, Гусейнов коснулся и геополитической обстановки в регионе, сложившейся в результате агрессивной политики Франции и ее руководства.

«Сразу же после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене премьер-министр Армении Никол Пашинян поспешно отбыл с визитом во Францию. Прошла его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, последовали заявления министра обороны Франции Себастьяна Лекорню и его визит в Ереван, сопровождавшиеся воинственной риторикой. Это свидетельствует, к сожалению, о том, что Ереван не имеет высокой политической субъектности. То есть, он не несет ответственности за те слова, которые озвучивает в ходе встреч, а решения при этом принимаются внешними партнерами», – отметил он.

«Если раньше основным куратором Армении была Россия, и страна шла в фарватере взглядов Москвы на региональную политику, то ныне куратор поменялся. Им стала Франция. И, поскольку у Франции нет никакого желания способствовать миру и стабильности в нашем регионе, она будет использовать Армению для дестабилизации.

Опыт предыдущих лет показал, как именно это будет осуществляться. На примере карабахских армян мы увидели, как Франция использовала и израсходовала их ради своих интересов. У Франции не получилось таким образом давить на Азербайджан. По всей видимости, ставки растут, и теперь официальный Париж намерен израсходовать Армению. В результате пострадают Армения и армянский народ», – выразил уверенность Гусейнов.

«Такова цена игры. Перевооружение Армении – это, разумеется, ее личное дело, но становится ясно, что данный процесс отдаляет мир и мирные переговоры, которые предложил Азербайджан.

Напомню, по итогам 44-дневной войны мирную повестку предложили не какие-то внешние страны – не Франция, не Россия, не США. Ее предложил победитель – Азербайджан. И это был шанс для Армении на более выгодных условиях договориться с Азербайджаном.

Все эти шансы официальный Ереван, к сожалению, израсходовал за последние два-три года. Итоги мы видим. И сейчас предлагаемый Азербайджаном шанс в Ереване воспринимают как слабость Баку. Либо там неправильно осознают те риски, которые создает Франция. Франция, фактически, используя добрые намерения Азербайджана, его мирную повестку, пытаясь выстроить свою новую игру», – отмечает историк.

«Решать Еревану. Но опять мы видим перестрелки на границе. И это говорит о том, что Франция и ряд стран готовят нас к региональному конфликту. Азербайджан не хочет этого конфликта, но его очень хотят Франция и ряд стран. Но в таком случае Азербайджан будет готовиться и к военному варианту, если он неизбежен или его риски растут.

Азербайджан будет к нему готовиться. К нему будут готовиться союзники и партнеры Азербайджана. И в результате под угрозой окажется безопасность армянского государства.

Если мирные переговоры между Баку и Ереваном будут идти на фоне эскалации и вооружения Армении, получается, что где-то к весне-лету-осени этого года мы можем плотно подойти к ситуации, когда военное решение конфликта между Азербайджаном и Арменией может стать неизбежным», – написал эксперт.

«То есть, последние три года не убедили Армению, а точнее, тех, кто стоит за ней, что дальше эскалировать ситуацию и пытаться воевать не надо. То есть, 44-дневная война и последовавшие далее антитеррористические меры Азербайджана не убедили Ереван в том, что нет альтернативы миру. В Ереване до сих пор считают, что есть возможность какого-либо нажима на Азербайджан. Но если они так считают, то, как говорится, пусть дерзают. Но в этом случае всю ответственность будут нести сами армяне.

Армянское общество считает, что более удобным и почетным будет не согласиться с Азербайджаном за столом переговоров, а проиграть ему на поле битвы. Но если только так армянское общество готово на диалог, то Азербайджану придется продолжать. Ибо за последние три года весь переговорный процесс продвигался лишь методом силы. И все основные вопросы решались не за столом переговоров, а на поле битвы», – заявил Ризван Гусейнов.