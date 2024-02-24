Юлия Навальная сделала очередное заявление

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Вдова политика Алексея Навального, скончавшегося в колонии «Полярный волк» в Харпе, обвинила президента России Владимира Путина в глумлении над телом мужа. «Сегодня девять дней, как погиб мой муж. Девять дней, как Путин убил Алексея Навального. Но убийства Путину показалось мало. Теперь он держит в заложниках его тело, издевается над его матерью, заставляет ее согласиться на тайные похороны», – заявила Навальная в видеообращении, обнародованном в субботу, 24 февраля. По ее словам, за угрозами не отдать тело Навального его матери и похоронить политика прямо в колонии стоит лично Путин.

«Я прекрасно понимаю, что это все придумал не какой-то там следователь из Салехарда – всем руководит Путин. Это Владимир Путин, сидя на дальнем конце этой страшной цепочки согласований, спускает приказы: «Нет, не отдавайте, давите, давите на мать, сломайте ее, скажите ей, что труп ее сына разлагается. Либо они похоронят Навального на моих условиях в дальнем углу неизвестного кладбища, тайно, тихо, чтоб никто, ни один человек не мог с ним проститься, либо я его вообще не отдам», – сказала Навальная.