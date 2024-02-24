Суд вынес приговор экс-канцлеру Австрии Курцу

95 Просмотров

Земельный суд Вены вынес приговор экс-канцлеру Австрии и бывшему главе Австрийской народной партии Себастьяну Курцу.

Об этом сообщает издание Heute.

Курца признали виновным в даче ложных показаний и приговорили к условному сроку в 8 месяцев. Также виновным был признан экс-глава кабмина в Федеральной канцелярии Бернхард Бонелли, его условный срок составляет 6 месяцев.

Испытательный срок для обоих фигурантов составит три года, они должны возместить расходы на судебное разбирательство.

Если приговор вступит в законную силу, Курц будет иметь судимость.

Прокуратура по вопросам экономики и противодействию коррупции возбудила уголовное дело против Курца за предполагаемые ложные заявления, сделанные им следственной комиссии «Ибица» при прокуратуре Австрии.