Суд вынес приговор экс-канцлеру Австрии Курцу

Земельный суд Вены вынес приговор экс-канцлеру Австрии и бывшему главе Австрийской народной партии Себастьяну Курцу.
Об этом сообщает издание Heute.
Курца признали виновным в даче ложных показаний и приговорили к условному сроку в 8 месяцев. Также виновным был признан экс-глава кабмина в Федеральной канцелярии Бернхард Бонелли, его условный срок составляет 6 месяцев.
Испытательный срок для обоих фигурантов составит три года, они должны возместить расходы на судебное разбирательство.
Если приговор вступит в законную силу, Курц будет иметь судимость.
Прокуратура по вопросам экономики и противодействию коррупции возбудила уголовное дело против Курца за предполагаемые ложные заявления, сделанные им следственной комиссии «Ибица» при прокуратуре Австрии.