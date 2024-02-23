В Минобороны Беларуси призвали не делать поспешных выводов по участию Армении в ОДКБ

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Вооруженные силы государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) работают по существующим планам, делать выводы по вопросам участия в организации Армении преждевременно.

Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко.

«Что касается сотрудничества в рамках ОДКБ. Я думаю, преждевременно делать выводы. Есть политические заявления, есть взаимоотношения между вооруженными силами, которые на сегодня существуют – у нас есть планы, мы работаем по этим планам, – сказал он в эфире СТВ. – Поэтому политические заявления давайте оставим в стороне, а будем развивать все равно сотрудничество с нашим на сегодня партнером по Организации Договора о коллективной безопасности Арменией».

Ранее пресс-секретарь МИД Беларуси сообщил о том, что Минск не получал от Еревана каких-либо уведомлений по вопросу участия Армении в ОДКБ.