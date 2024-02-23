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Поляки проигнорировали встречу с украинцами на границе

Поляки проигнорировали встречу с украинцами на границе

Украинская правительственная делегация сегодня прибыла на границу, однако коллеги из Польши ее проигнорировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«Последние полгода мы живем в условиях постоянной блокады украинской границы со стороны Польши. Блокады, которая ударила по нашей экономике и нашим возможностям лучше защищаться», – говорится в сообщении.

По его словам, месяц назад в Киеве премьер-министр Дональд Туск говорил о том, что Польша является самым надежным, самым важным союзником Украины в этой смертельной схватке со злом.

«Месяц назад мы соглашались, что блокирование границы вредит нашим странам и что важно не допустить подобных инцидентов.
Прошел месяц, и мы снова вернулись в эту точку. Только теперь мы видим откровенные провокации», – добавил Шмыгаль.

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