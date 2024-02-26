Чингиз Исмайлов: НАНА нуждается либо в реформах, либо в ликвидации

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НАНА похожа на гальванизирующий труп динозавра. Эта структура нуждается либо в капитальном реформировании, либо в конкретной ликвидации за ненужностью. Об этом Minval.az заявил заведующий Кафедрой экономической и социальной географии Бакинского государственного университета (БГУ) профессор Чингиз Исмайлов, комментируя вопрос значимости ученых в глазах государства.

По его словам, наука в Азербайджане существует чисто номинально, а от Академии наук вообще нет никакого толка.

«Эту академию проще закрыть. Наверняка вы спросите: «А почему?». Поверьте, причины есть. После освобождения исконных азербайджанских территории я предложил создать «Мозговой центр», куда вошли бы экономисты, социологи, экологи, технари, которые работали бы над решением проблем восстановления Карабаха. Ведь, по сути, в этом регионе должно произойти экономическое возрождение, должна быть продумана градопланировка. Представьте себе, у нас в стране есть аж три научно-исследовательских института экономики. Так почему они никакой стратегии не разрабатывают? Вюсал Гасымлы, директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) постоянно рапортует, сколько денег вложили, сколько объектов построили. Но ведь это же не более, чем фактология! А где аналитика? Где мысли, где предложения о том, что и как делать, с чего начать, как получить прибыль, куда направить инвестиции? Например, возьмем сферу строительства дорог. Карабах – горный район, и потому дороги там надо строить с учетом рельефа, наличия грунтовых вод и прочих «подводных камней», и как минимум восемь лет такая дорога должна прослужить. А у нас через год-два дороги ремонтируются. А почему? А потому что есть два главенствующих фактора: коррупция и отсутствие ученых в разработках. А ведь у нас действует НАНА, столько ученых в ее составе. Но какая экономическая польза от их научной деятельности? Где она есть? И вообще, кому нужны ученые в нашей стране?», – задался вопросами профессор.

Коснувшись вопроса возрождения Карабаха, он сказал: «Вот мне интересно: на этой территории строят электростанции, дороги, города, умные деревни, аэропорты. А какой вклад во все это внесли наши ученые? Когда я выступил с идеей создания «Мозгового центра», я предлагал пригласить президента НАНА, дабы он озвучил новаторские предложения в социальной, экономической и экологической сферах, причем, не просто озвучил, а убедил в том, что предложения эти будут носить практический характер в деле возрождения Карабахского региона».

По его словам, в зависимости от актуальности и дельности предложений должны были отпускаться субсидии из госказны. С другой стороны, для того чтобы выслушивать мнения и предложения ученых, они должны быть востребованы государством.

«И я не сильно удивлен, что реакция на мое предложение была нулевая. И характерное молчание со стороны государства в адрес моего предложения – яркий показатель отношения к ученому в Азербайджане. А вот почему не нужен ученый – об этом следует поговорить с представителями ВАК, утверждающими кандидатские и докторские диссертации. А на какие темы? В какой отрасли науки у нас за последние 30 лет были совершены прорывы и революции? Где результаты, где отчеты, где публикации, рационализаторские предложения? Загляните на сайт НАНА, там все в шоколаде, а на самом деле это умирающий динозавр, нуждающийся либо в капитальном реформировании, либо в конкретной ликвидации за ненужностью», – резюмировал Чингиз Исмайлов.

Наука в глубокой коме

После беседы с профессором Minval.az ознакомился со статистическими данными о диссертантах, находящимися в открытом доступе, и проштудировал показатели, охватившие период с 2000 по 2022 годы. Картина в результате сложилась удручающая. Так, если в 2000 году количество защитивших диссертацию по физике-математике было 4 человека, по химии – 4, биологии – 1, технике – 5, сельскому хозяйству – 1, истории – 6, экономике – 4, филологии – 3, праву – 5, то в 2022 году по математике защитились 3 человека, механике – 0, астрономии – 0, физике – 0, химии – 0, биологии – 4, технике – 9, медицине – 6, по аграрной сфере – 3, экономике – 4, филологии – 4. То есть по самым важным сферам для страны – поставщика энергоресурсов количество диссертантов либо ничтожно, либо вообще сведено к нулю. Почти полностью отсутствуют защита и интерес к таким сферам, как фармацевтика, антропология, архитектура, социология, философия. Для убедительности приводим таблицу показателей.

На самом деле состояние науки в Азербайджане оставляет желать лучшего, и это давно уже не секрет. Большинство гуманитарных и технических отраслей в сильном упадке. И упадок этот вызывает серьезное беспокойство, прежде всего, и у самих ученых, в рядах которых все меньше и меньше молодых. Только 13% докторов наук, работающих в НАНА, моложе 50 лет, 28% – старше 70 лет, а 71% докторов философии – старше 50 лет.

Между тем первый вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана, академик Ибрагим Гулиев еще в 2020 году заявлял в своем докладе, опубликованном что в НАНА существуют серьезные недоработки в определении основных направлений научных исследований на основе действительных потребностей страны, планировании и мониторинге научных работ, оценке и внедрении их результатов.

Академик подчеркнул, что госзаказы носят формальный характер и у госорганов нет четкого представления о возможностях, роли и месте науки в изучении и решении различных экономических, социальных, культурных и прочих вопросов.

Еще одним фактором упадка Ибрагим Гулиев отметил отсутствие необходимой прозрачности и коллегиальности при принятии решений на всех уровнях, присвоения ученых степеней и званий, организации защиты диссертаций, проведения выборов, а также тот факт, что отчеты наукометрических показателей как научных учреждений, равно как и отчеты отдельных ученых не доступны общественности.

Выход из сложившейся ситуации И.Гулиев видит в глобальной модернизации академической инфраструктуры, а для этого требуется предоставление новых или дополнительных зданий и площадей для организации плодотворной работы ряда институтов, создание новых международных лабораторий, экспедиционных баз, широкое внедрение новых механизмов финансирования научных исследований.

Говоря о финансировании, Гулиев привел малоутешительные вопиющие факты: так, доля расходов на науку в государственном бюджете, составляющая 0,3-0,5% от ВВП в 1980-1990 годах, снизилась до 0,12-0,20 % от ВВП страны в 1998-2018 годах. Почти 80% выделенной НАНА из государственного бюджета 2020 года суммы составляют расходы, связанные с выплатами заработной платы, налогов, социальных отчислений, 10% – расходы на коммунальные услуги, связь и интернет. При этом средняя зарплата по НАНА почти на 200 AZN уступает среднемесячной зарплате по стране. А «объяснения» госорганов о причинах этого, не имеющего аналогов парадоксального несоответствия, по словам И. Гулиева, не выдерживают критики.

Тем временем серьезным показателем финансирования науки являются не абсолютные цифры, а данные о затратах на науку, приходящихся на одного исследователя. По статистике, в рейтинге затрат на исследования и разработки, приходящиеся на одного исследователя, первое место занимает Швейцария (406,7 тыс. USD), второе место – США (359,9 тыс. USD), Китай занимает 8-е место (266,6 тыс. USD), а Россия – 47-е (93 тыс. USD).

В Азербайджане, по словам Гулиева, расходы на одного исследователя составляют около 10 тысяч USD, и это не вызвано большим количеством ученых и исследователей в стране.

Все это способствует падению общественного престижа науки и ученого, сокращению численности профессиональных научных кадров. На фоне общего увеличения числа ученых в мире в 2014-2018 гг. на 20%, число исследователей в Азербайджане сократилось с 16 337 до 14 732 (-10%), в том числе, с 5 тыс.557 до 4 тыс. 957 в области естественных наук, с 2 тыс. 621 до 1 тыс. 858 в технических науках, с 917 до 803 в аграрной науке. Эти цифры приобретают особую остроту в области естественных и технических наук, где численность ученых по естественным наукам уменьшилась с 573 до 414 (-28%), а ученых по техническим наукам – со 182 до 121 (-33,5%).

Существующие стипендии для будущих докторов наук (240 AZN) или докторов философии (130 AZN) (показатели на 2020 год, прим. ред.) не способствуют привлечению талантливой молодежи в науку, а размер дополнительных выплат за ученые звания и степени не стимулирует исследователей защищать диссертации. Как результат, сегодня из 5000 научных исследователей НАНА около 2000 не имеют ученых степеней.

Азербайджан в различных рейтингах находится на следующих позициях: по населению – на 91-м месте, по валовому внутреннему продукту (ВВП) – на 90-м, по ВВП на душу населения – на 95-м, по бюджету – на 93-м, индексу человеческого развития – на 88-м месте, уровню образования – на 87-м, научно-исследовательской активности – на 83-м, глобальному инновационному индексу – на 80-м месте.

В целом, в соответствии с этими ключевыми показателями в мировом рейтинге, наука Азербайджана из 240 стран оказалась на 93-м, не очень почетном месте.

И напоследок

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ не так давно представил информацию о позициях 20 стран, лидирующих по объему внутренних затрат на исследования и разработки, по основным индикаторам науки.

В пятерку лидеров входят США (511,1 млрд долл.), Китай (451,2), Япония (168,6), Германия (118,5) и Республика Корея (79,4 млрд долл.). Сколько именно средств выделяет на науку Азербайджан – узнать не удалось.

Яна Мадатова