Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций в отношении России

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Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций в отношении России. В санкционный список вошли 106 физических и 88 юридических лиц, а также введены экспортные ограничения на поставки в РФ деталей для БПЛА и электротрансформаторов.

Об этом говорится в заявлении организации.

«Новые списки, согласованные сегодня, нацелены в первую очередь на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию, а также на представителей судебной власти, местных политиков и людей, ответственных за незаконную депортацию и перевоспитание украинских детей», – говорится в заявлении.

ЕС ввел санкции и в отношении компаний из Китая, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции «за обход санкций» против России, а также экспортные ограничения против 27 компаний и организаций за поставки комплектующих для российской оборонной промышленности. ​

Согласно заявлению, ограничительные меры теперь распространены на более чем 2 тыс. физических и юридических лиц. Внесенные в санкционный пакет лица не могут въезжать на территорию ЕС и проходить через нее транзитом, а активы внесенных в список граждан могут быть заморожены.