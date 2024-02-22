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Париж заявил об агрессивном поведении России против армии Франции

Париж заявил об агрессивном поведении России против армии Франции

Франция считает, что Россия ведет себя агрессивно по отношению к вооруженным силам республики и пытается запугать их. С таким обвинением выступил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, действия России в 2024 году по отношению к европейским союзникам Франции и США не идут ни в какое сравнение с тем, что было в 2022 году и ранее. Речь идет о нескольких инцидентах. Так, например, рассказал Лекорню, около месяца назад «российский оператор угрожал французскому пилоту тем, что его самолет будет обстрелян», это французское воздушное судно вело патрулирование над нейтральными водами Черного моря.

«Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с нашими вооруженными силами. Были случаи попыток взять контроль со стороны русских
Себастьен Лекорнюглава министерства обороны Франции», – сказал он.

Еще одним поводом для беспокойства стал инцидент, когда несколько месяцев назад российский военный корабль приблизился к французским территориальным водам в районе устья Сены, чтобы «некоторым образом устрашить Францию», поделился Лекорню. По его мнению, Москва таким образом «играет с порогами агрессивности».

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