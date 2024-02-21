Надеждин не смог добиться своего в российском суде

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Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом в президенты России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«В удовлетворении исковых требований отказать», – огласил решение судья Олег Нефедов.

ЦИК при отказе сослался на то, что доля недействительных подписей в поддержку кандидатуры Надеждина оказалась выше допустимой.

Ранее ВС РФ отклонил еще два иска Надеждина, связанных с попыткой участвовать в выборах президента: в них он оспаривал форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов и форму ведомости проверки подписных листов.