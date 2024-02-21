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Главное Мир

Польского фермера с флагом СССР посадят в тюрьму

Польского фермера с флагом СССР посадят в тюрьму

Польскому фермеру с советским флагом грозит три года тюрьмы за демонстрацию коммунистической символики, что запрещено в Польше. Об этом сообщает портал Onet.

Речь идет об одном из протестующих польских фермеров, которые приняли участие в полной блокировке границ с Украиной при помощи сельхозтехники. Так, на одном из тракторов было послание, адресованное российскому президенту: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями», а на передней части машины также был прикреплен большой флаг СССР.

«Предварительно действия фермера квалифицируются как преступление по статье 256 УК Польши. Согласно этому положению, тот, кто публично пропагандирует нацистскую, коммунистическую, фашистскую или другую тоталитарную систему или разжигает ненависть на фоне национальных, этнических, расовых, религиозных различий, наказывается лишением свободы на срок до трех лет», — сообщает издание.

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