Россия планирует запустить ядерное оружие в космос в этом году

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Россия может запустить противоспутниковое ядерное оружие в космос уже в этом году.

Такую информацию США передали союзникам, сообщает Bloomberg.

Хотя может быть размещено и не ядерное оружие, а просто макет боеголовки. Ядерная боеголовка на орбите нарушила бы Договор по космосу 1967 года, который подписала Россия.

Считается, что Россия не планирует проводить взрывы в космосе, но существует риск аварии. Ядерный взрыв потенциально может затронуть около трети спутников и нанести ущерб системам связи на Земле.