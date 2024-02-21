Россия планирует запустить ядерное оружие в космос в этом году

Россия может запустить противоспутниковое ядерное оружие в космос уже в этом году.
Такую информацию США передали союзникам, сообщает Bloomberg.
Хотя может быть размещено и не ядерное оружие, а просто макет боеголовки. Ядерная боеголовка на орбите нарушила бы Договор по космосу 1967 года, который подписала Россия.
Считается, что Россия не планирует проводить взрывы в космосе, но существует риск аварии. Ядерный взрыв потенциально может затронуть около трети спутников и нанести ущерб системам связи на Земле.