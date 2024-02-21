В 2023 году некоторых детей в Азербайджане назвали топонимами

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В Азербайджане в прошлом году некоторых детей назвали в честь географических названий.

В прошлом году 764 детям дано имя Медина, 263 – София, 23 – Афина, 16 – Тебриз, 14 – Рияд, 7 – Кавказ, 5 – Тегеран, 3 – Урал, 2 – Йемен, еще 2 – Товуз, передает Report.

Помимо этого, по одному ребенку получили имена Венера, Лянкяран, Милан, Рома (Рим), Оман и Марсель.

В прошлом году 263 ребенка названы Гюнеш (в переводе означает – Солнце).

Среди данных детям имен были также связанные с явлениями природы: 465 детей получили имя Ягмур (Дождь), 124 – Рюзгяр (Ветер), 9 – Булуд (Облако), 7 – Туфан (Буря), 5 – Долунай (Полнолуние) и 1 – Думан (Туман).

В 2023 году мальчиков чаще всего называли Угуром, а девочек – Захрой.