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Azercell в Физули!

Azercell в Физули!

ООО «Azercell Telecom» продолжает способствовать реконструкции и восстановлению освобожденных территорий. Компания представляет первый и единственный официальный магазин по оказанию телекоммуникационных услуг в Физули.

Новый пункт продаж и обслуживания Azercell, оснащенный самым современным оборудованием, расположен в центре Физули на проспекте Гейдара Алиева. Здесь абоненты могут выполнить большинство операций со своим номером. В то же время магазин предлагает широкий выбор мобильных устройств для повседневного использования, а также различные модели смартфонов, которые можно приобрести в кредит или наличным способом.

Следует отметить, что, являясь пионером в строительстве мобильной инфраструктуры в Карабахе, Azercell также стал первым оператором, открывшим здесь центр обслуживания и официальный дилерский магазин. Компания представила свой офис Эксклюзив в городе Шуша и дилерские магазины в селе Агалы Зангиланского района и в Лачине. Кроме того, на текущий момент для поддержания сети Azercell  на освобожденных территориях задействовано около 150 базовых станций 4G и первые «зеленые» станции, работающие на солнечной энергии.

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Azercell в Физули!
Общество

Azercell в Физули!

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