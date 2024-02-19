Ветпаспорт кошкам и собакам будет выдавать Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана

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Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АБПА) утвердило форму «Ветеринарного паспорта для собак, кошек и других домашних животных».

Как сообщили в агентстве, АБПА обеспечит выдачу ветеринарных паспортов домашним животным и проведет учет получивших его животных.

Согласно международным стандартам, при перевозке за границу собак, кошек и других домашних животных с ветеринарными паспортами зарубежных стран дополнительный ветеринарный паспорт не требуется.

Согласно закону Азербайджанской Республики «О государственной пошлине», за оказание юридическим и физическим лицам услуг, связанных с выдачей ветеринарного паспорта, установлена ​​госпошлина в размере 20 манатов.