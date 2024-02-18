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Пашинян отрицает союзничество с Россией по Украине

Пашинян отрицает союзничество с Россией по Украине

Армения не является союзником Российской Федерации по вопросу Украины. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

«Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ – дружественный нам народ», – заявил Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии.

Глава правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация (1991 года) распространяется на всех, а не только на Армению, так как ее подписали бывшие республики Советского Союза, в том числе Россия и Украина, признав границы друг друга. «Декларация – это признание границ и территориальной целостности республик. И в вопросе Украины работает та же логика. Декларация касается всех. И если мы ее разрушим, может разрушиться все», – считает Пашинян.

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