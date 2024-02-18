Литовский министр анонсировал дату начала поставок Украине F-16 |
Третий за день подземный толчок на Каспии (обновлено) |
Алиев – генсеку ОБСЕ: Подписание мирного договора с Арменией вполне реально (фото, видео) |
Ушла из жизни легенда азербайджанского балета |
Секретариат Мюнхенской конференции проведет мероприятие в рамках СОР29 (фото, видео) |
Известна возможная причина масштабного сбоя в работе Telegram (обновлено) |
Путин заявил о готовности к диалогу с Киевом |
Баку удовлетворил просьбу о встрече немецкого депутата с Алиевым (фото, видео) |
Медведев пригрозил ядерным ударом по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону |
Главное Культура

Ушла из жизни легенда азербайджанского балета

Ушла из жизни легенда азербайджанского балета

На 87 году жизни скончалась легендарный балетмейстер, заслуженный деятель искусств Азербайджана Юлана Аликишизаде, сообщили Trend из близкого окружения артиста.

Юлана Аликишизаде родилась 6 января 1938 года в Баку. Выпускница Бакинского хореографического училища и Азербайджанского государственного института искусств. С 18 лет выступала на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, где в период с 1956 по 1978 исполняла главные партии во многих постановках. С 1964 года член Союза театральных деятелей Азербайджана.

После завершения карьеры артиста балета Юлина Аликишизаде в разные годы возглавляла балетные гурппы в Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова (1978-1987; 1990-1992; 1994-1997), Азербайджанском национальном драматическом театре (1988), Государственном эстрадно-симфоническом оркестре «Гая» (1988-1990), Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии (1992-1994).

В период работы в качестве артиста балета, балетмейстера и хореографа представляла национальное искусство во многих странах мира – Франции, России, Люксембурге, Индии, Непале, Бирме, Швейцарии, Германии, Пакистане, Бельгии, Алжире, Тунисе, Турции и др.

С 1998 года была главным балетмейстером Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Под ее руководством балетная труппа добилась больших успехов в стране и за рубежом, среди которых триумфальное выступление в Большом театре, на сценах Санкт- Петербурга, Москвы, Стамбула и т.д. Среди поставленных спектаклей – «Девичья башня», «Тысяча одна ночь», «Семь красавиц», «Лейли и Меджнун», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Дюймовочка», «Раст», «Джыртдан», «Любовь и смерть» и т.д.

Теги:
Из этой рубрики
Ушла из жизни легенда азербайджанского балета
Культура

Ушла из жизни легенда азербайджанского балета

2024/02/18, 18:28
Казахстанский певец почтил память Айгюн Бяйляр песней "Tut ağacım" (видео)
Культура

Казахстанский певец почтил память Айгюн Бяйляр песней «Tut ağacım» (видео)

2024/02/18, 18:21
После множественных переломов Панкратов-Чёрный испытывает проблемы с дыханием
Культура

После множественных переломов Панкратов-Чёрный испытывает проблемы с дыханием

2024/02/17, 13:00
Эмин Агаларов заявил, что деньги и слава не приносят счастье
Культура

Эмин Агаларов заявил, что деньги и слава не приносят счастье

2024/02/13, 19:07
Сообщение о смерти Джаваншира Гулиева опровергнуто
Культура

Сообщение о смерти Джаваншира Гулиева опровергнуто

2024/02/12, 08:54
В Баку выступил пианист с мировым именем (фото)
Культура

В Баку выступил пианист с мировым именем (фото)

2024/02/11, 10:10
Актер Панкратов-Чёрный сломал пять ребер
Культура

Актер Панкратов-Чёрный сломал пять ребер

2024/02/09, 00:45
Израиль допустили к участию в "Евровидении"
Культура

Израиль допустили к участию в «Евровидении»

2024/02/08, 01:44
Скончалась народная артистка Азербайджана Рафига Ахундова
Культура

Скончалась народная артистка Азербайджана Рафига Ахундова

2024/02/06, 10:30