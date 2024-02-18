Писториус: Противостояние Запада с Россией продлится десятилетия

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Противостояние западных стран с Российской Федерацией продлится десятилетия. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил министр обороны Германии Борис Писториус, информирует Bild.

По его словам, убийство Алексея Навального «подтверждает наши худшие опасения о России». Министр уверен, что Запад должен готовиться к многолетнему конфликту с РФ, поскольку Кремль хочет восстановить доминирование в Восточной и Центральной Европе.

«К сожалению, нам придется жить с линиями разделения в Европе в ближайшие десятилетия: свободная и демократическая Европа с одной стороны, авторитарная и воинственная Россия с другой. Эффективное сдерживание – это страхование нашей жизни», – сказал Писториус.

Он призвал искать партнеров в других регионах: например, в Африке – даже если они не соответствуют всем западным стандартам, ведь Германия готова направить больше военных советников в африканские страны.

«Такое тесное сотрудничество означало бы, что мы спустились с небес на землю. Вот что я имею в виду, говоря о выходе из зоны комфорта», – сказал Писториус и добавил, что иначе Россия расширит влияние в мире.