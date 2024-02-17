18 февраля в Баку будет дождливо и холодно

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18 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, ночью и утром местами возможны кратковременные дожди, в отдельных частях полуострова – с мокрым снегом, умеренный северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит 1-3, днем – 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы – 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, в горах и предгорье – снег, на отдельных территориях возможен туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 3 тепла, днем ​​- 3-7 градусов выше нуля, в горах ночью – 5-10, днем – ​​0-5 градусов ниже нуля.