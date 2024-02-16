Фазиль Мустафа: Президент четко обозначил дальнейшее направление Азербайджана

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По сути, прозвучавшее 14 февраля выступление президента – это стратегическая дорожная карта, охватывающая на должном уровне все вопросы внутренней и внешней политики, в которой были показаны основные направления развития страны. Об этом Minval.az заявил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

В отличие от предыдущих выступлений главы государства в ходе инаугурации, нынешнее и по времени было больше примерно на полчаса, что связано с большим охватом вопросов. Прежде всего, была выделена следующая мысль: после Карабахской войны вопрос взаимоотношения между Азербайджаном и Арменией больше не должен являться предметом обсуждения на международном уровне, поскольку касается исключительно наших двух стран. В связи с этим отпадает надобность и в посредниках в процессе. Наряду с этим, было отмечено, что все пункты, указанные в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, должны быть выполнены. При этом в мире больше всего должна быть заинтересована Армения, поскольку все значимые для себя вопросы Азербайджан уже решил. И если Армения хочет решить важные для нее вопросы, то должна поддерживать азербайджанскую инициативу, имеется в виде предложение о мире, состоящее из пяти пунктов, и не предпринимать ничего, что отдаляло бы стороны от мирного процесса.

Другим важным моментом выступления президента стало то, что Организация тюркских государств (ОТГ) теперь предстала перед нами в виде модели семьи. Было публично оглашено, что Азербайджан не нуждается в другой семье. Здесь также речь идет о некоей модели дома, например, Кавказского дома, Европейского дома, Исламского дома – все они уступают по приоритету Тюркскому дому, который представляет собой ОТГ. То есть открыто на весь мир было заявлено, что теперь для Азербайджана важна еще большая интеграция с тюркским миром.

Вместе с тем были перечислены и другие приоритеты страны. Например, во главу угла в экономике ставится человеческий фактор, информационно-коммуникационные технологии – приоритет, и при этом важно, чтобы в Азербайджане правильно понимали сущность четвертой промышленной революции, в связи с чем важно также уделить внимание вопросу подготовки кадров.

Президент также коснулся вопроса восстановления Карабаха и возврата вынужденных переселенцев. Наряду с вышеперечисленными, этот вопрос формирует послание, адресованное президентом главам других государств. Это озвучивалось на фоне недопустимости оказания давления на нашу страну государствами, считающими себя сильными. Эти страны не назывались, но поскольку президент говорил также о неоколониализме, о поддержке, которая будет оказываться странам, сражающимся с последствиями колониальных режимов, то ясно, что он имел в виду конкретно Францию.

Также президент говорил о превентивных мерах, которые необходимо предпринять, чтобы предотвратить проникновение в Азербайджан негативных процессов, происходящих в ряде стран мира. Не называя эти страны, глава государства исходит из примера и хаоса, которые царят сегодня в Ливии, Сирии, Палестине, и других странах, и говорит о безуспешности попыток привнесения и к нам такого же опыта. Эти слова он адресовал в особенности молодежи. Представьте себе, в армянской армии было более 12 тысяч дезертиров, в то время как у нас не было зафиксировано ни одного такого случая. Это заслуга подрастающей молодежи, которая проявила себя как единое цельное молодое поколение. Однако при этом нельзя забывать и о тех попытках промывки мозгов, предпринимаемых в отношении молодежи.

И президент решительно выступил против этого. Особенно это проявляется в обманчивой политике некоторых зарубежных сил, нацеленной на молодежь. Эти слова главы государства следует воспринимать как тезисы основной политики воспитания нашей молодежи.

Было время, когда в Азербайджане вопрос вступления в Евросоюз и НАТО озвучивался и со стороны некоторых политических партий. Но своим выступлением президент указал направление, на которое нацелено сегодня само государство Азербайджан – это тюркская модель. То есть перспективным для страны глава нашего государства видит только это направление. Естественно, это не исключает партнерство и сотрудничество на двусторонней основе с другими странами, и в том числе с членами Европейского Союза, того самого, который порой предпринимает действия, направленные против нашей страны. Но основной сигнал партнерства все же был направлен центрально-азиатским странам и Турции, интеграция с которыми значительно расширится в рамках новой модели сотрудничества.

Вместе с тем президент не преминул указать и на важность близости и с Исламской организацией сотрудничества, и тоже вынес этот вопрос в разряд приоритетных. Однако при этом он дал знать, что есть страны-члены этой организации, которые сближаются с Арменией и поддерживают проармянские силы, но не стал их называть, ограничившись фразами, по которым, впрочем, всем стало ясно, что именно президент хотел этим сказать.

Рауф Насиров