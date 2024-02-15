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Италия выделит еще 10 млн евро гумпомощи Газе

Италия выделит еще 10 млн евро гумпомощи Газе

Италия выделит еще 10 миллионов евро в виде гуманитарной помощи сектору Газа в дополнение к десяти миллионам, уже предоставленным в декабре прошлого года. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни, отвечая на вопрос в палате об инициативах по усилению гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа, сообщает «РИА Новости».

«Приоритетом правительства является сделать все возможное, чтобы облегчить страдания палестинского населения», которое «расплачивается за нападение палестинского исламистского движения Хамас», – сказал министр. Таяни напомнил об инициативах, уже представленных Италией, таких как корабль-госпиталь «Вулкано», а также обязательство принять и оказать помощь сотне раненых палестинских несовершеннолетних.

Ресурсы, выделенные правительством, будут использованы «для здравоохранения и продовольственной безопасности в секторе Газа и будут финансировать проекты итальянских организаций на Западном Берегу и в Восточном Иерусалиме», пояснил министр, добавив: «Мы обеспечим, чтобы помощь дошла до гражданского населения и не попадает в чужие руки», заключил глава МИД.

 

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