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Главное Общество

Азербайджан присоединился к «Поезду памяти»

Азербайджан присоединился к "Поезду памяти"

Азербайджан присоединился к военно-патриотическому проекту «Поезд памяти». Об этом сообщила председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

«Помимо ребят из Беларуси и России будут дети из Кыргызстана, Армении, как и в прошлом году, а еще к нам уже присоединился Азербайджан. Кроме того, отрабатывается вопрос по Казахстану и Узбекистану», – сказала она.

«Поезд Памяти» – проект, инициаторами которого выступили Кочанова и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, – впервые был реализован в 2022 году под эгидой верхних палат парламентов России и Беларуси в партнерстве с РЖД. В 2023 году проект получил статус мероприятия Союзного государства Беоалуси и России. Участие в акции, помимо 90 школьников из России и 70 из Беларуси, приняли по 20 старшеклассников из Армении и Кыргызстана. В городах на маршруте поезда, путешествовавшего по Беларуси и России с 22 июня по 6 июля, проходили памятно-мемориальные мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной и другими важными датами в истории двух стран.

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Азербайджан присоединился к "Поезду памяти"
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