Убийцы среди нас: психиатры о резонансном убийстве

657 Просмотров

Убийство, потрясшее общественность до глубины души, совершено 13 февраля: убиты пять членов семьи Ахмедовых – отец, мать, их восьмилетний сын, 27-летняя дочь и ее 4-летняя дочь. В качестве подозреваемого задержан старший сын убитых родителей – Ахмедов Ахмед Мехман оглу (1999 г.р.). По факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.7 (убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса АР.

А в ходе расследования выяснилось, что Ахмед Ахмедов страдает психическим расстройством (каким именно – не указывается).

По словам дяди Ахмеда – Симнара Ахмедова, родители не вняли неоднократным советам поместить своего сына в психиатрическую лечебницу, а наоборот купили машину, чтобы он мог занеиматься частным извозом и даже давали ежедневные карманные деньги. Отметим, что мать Ахмеда – Бикя Ахмедова была директором школы, отец – бизнесменом.

… Воображение рисует страшные картины убийства, потрясшего страну: дети, лежащие в луже крови, зарубленные родители, желавшие своему душевнобольному сыну только счастья и ставшие жертвами своего нормального, на первый взгляд, родительского участия в судьбе собственного сына. И хотя в данный момент проводится расследование, многие вопросы и, в первую очередь, извечный вопрос: «Почему?» останутся без ответа. Когда, по сути, причины произошедшего относительно понятны: родители не желали признавать своего сына сумасшедшим и избегали принудительного лечения, создали для него идеальные условия комфортного пребывания в социуме – отдельная квартира, машина. Но что-то пошло не так…

Шаиг Султанов, психиатр, рассказал Minval.az, что аналогичный случай в его судебной практике уже был, но только события происходили в Гяндже: 28-летний больной шизофренией зарезал жену, 5-летнюю дочь, отца, пожалев только 2-летнего сына.

«За 10 лет до трагедии жена заметила странности в поведении мужа (по ночам просыпалась и видела, что он не спит, сидит и пристально смотрит на нее), и рассказала об этом отцу. А родители, вместо того, чтобы отвести сына к врачу, повели его к мулле, который заявил, что в парня вселился дьявол, и в качестве «лечения» написал на бумаге заклинания и велел вшить их в вещи больного. «Только после этой процедуры ваш сын снова станет нормальным», уверял мулла. Родители так и сделали. Шли годы, болезнь прогрессировала, подозрения увеличивались. К примеру, больной прежде, чем что-то съесть, требовал от жены отведать еду, подозревая ее в попытке отравления. И это только один из примеров подозрительности, вызванной диагнозом «параноидная шизофрения». Годы шли и однажды больной купил на рынке у мясника огромный тесак, пришел домой, куда заранее пригласил отца, часто навещавшего семью из-за болезни сына (хотя мулла каждый раз давал за большие деньги записочки с непонятными каракулями, продолжая уверять, что скоро их сын поправится).

Несчастный отец пришел, когда сын уже расправился с женой и дочерью. Увидев отца, с криками «старый развратник» сын прикончил отца пятью ударами тесака.

Во время экспертизы он объяснял происшедшее так: «жена изменяла мне с моим отцом, кормила отравленной едой, поэтому я заколол ее. На крики матери прибежала дочь, я подумал, что она вырастет такой же распутницей, а потому убил и ее, дождался отца, и поступил с ним также. А сына пожалел, потому что что он не виноват, отвел его к своей матери, на попечение, сам пошел с признанием в полицию». Отмечу, что обо всем это ужасе убийца рассказывал совершенно хладнокровно, без грамма сожаления о содеянном. На мой вопрос: «Тебе не жаль их?» убийца взбешено посмотрел на меня и задал встречный вопрос: «А что, они должны были меня убить, что ли?»», – рассказал психиатр.

Конечно, мужчина, страдающий шизофренией, был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Отметим, что в этой истории пострадали все, кроме муллы.

По словам Шаига Султанова, на самом деле сокрытие фактов и не обращение к специалистам-психиатрам – это не просто проблема, это самая настоящая трагедия нашего общества, которое в желании скрыть от родных, соседей и окружающих не показывает больного профессионалам, они занимаются самолечением или обращаются к таким шарлатанам, как муллы, гадалки, бабки. Тем самым наносится непоправимый вред, прежде всего, больному человеку, тем более под эгидой «благого намерения», дескать, «мы думаем о его будущем, ведь в противном случае будут судачить о семье, сына не сможем женить (или дочь выдать замуж)» и так далее.

«А благими намерениями проложена дорога в ад. И я уверен, что в случае с Ахмедовым сработала именно эта заезженная родительская схема. Да, конечно же, насильно, без согласия самого больного закрывать его в больнице врач не имеет права, но если существует надлежащий патронаж и наблюдение на дому (минимум один раз в неделю участковый психиатр обязан посещать больного) и врач видит обострение бреда, особенно в совокупности с агрессивными выпадами в сторону окружающих, он обязан обратиться в суд, добиться решения суда для на проведения судебно-медицинской экспертизы. В случае если его подозрения найдут положительную оценку, больной в принудительном порядке должен быть помещен в клинику. То есть, как видите, требуется неукоснительное соблюдение всех прав как больного, так и прав общества, а также закона «О психиатрии», в котором указаны все перечисленные мною пункты, а именно еженедельное посещение больного на дому, обращение в суд, доведение дела до логического конца. Поэтому ответственность участковых поликлинических психиатров, безусловно, велика и должна быть соответственно оценена», – сказал Шаиг Султанов.

Сотрудник Minval.az обратился также за комментарием к главе Центра психического здоровья Фуаду Исмайлову, и доктор согласился прокомментировать причины и следствие трагедии.

По его словам, в обществе все люди, и больные, и здоровые, должны пользоваться одинаковыми правами. Но после убийства в обществе начался виток дискриминации.

«Со вчерашнего дня я наблюдаю в социальных сетях совершенно нелепые высказывания о том, что если человек психически болен, его нужно обязательно запереть в психбольницу, никуда не выпускать и принудительно лечить, вопросы «почему полиция не ставит на учет таких людей», и так далее. На самом деле такие утверждения ужасны. Это самый настоящий фашизм, ибо аналогичный подход был в гитлеровской Германии, где психически больных держали в концлагерях. А известно ли вам, что существует около 1000 разновидностей психических заболеваний? И все они разные по своей морфологии. Есть заболевания, которые проявляются один раз в пять лет. И что теперь? Пять лет человека нужно держать взаперти в клинике для душевно больных? Далее, в мире каждый четвертый человек может сталкиваться с проблемами психического здоровья. Получается, что тогда никто и машину водить не должен? Наша коллегия психиатров вынесла решение о том, что если человек в течение трех лет не обращается за помощью, и чувствует себя хорошо, то ограничений в вождении автомобилем не наблюдается, за исключением двух заболеваний – деменции или врожденной умственной отсталости. И потому вовсе не странно, что Ахмедов водил автомобиль, он имел на это право. Опять же повторяю: психические расстройства – это не только шизофрения. Есть масса психических расстройств, и в принципе психические больные не особо опасны, это факт. Если взять проценты отношения, то психически больные совершают намного меньше правонарушений, чем здоровые люди. Это тоже статистика. И форс-мажорные случаи поддерживают стигму среди психически больных, поддерживают их дискриминацию. Люди, не желающие испытывать стигму на себе, перестают обращаться за помощью, дабы не попасть в «черный регистр». Правоохранительные органы не держат больных под наблюдением, они держат под наблюдением преступников. Если психически больной человек совершил преступление и был приговорен судом на принудительное лечение, этот человек находится в сфере внимания правоохранительных органов. Но согласитесь, что нельзя ставить под подозрение и держать под наблюдением всех психически больных людей. Другое дело, если больной уже предпринимал попытки совершить преступление, и полиция поставила его на учет, он с этого момента находится в поле зрения компетентных организаций. Я очень боюсь, что этот случай приведет к негативным последствиям в отношении других больных, которые будут стесняться, так как в глазах общественного мнения будут выглядеть как лица, потенциально опасные», – сказал Фуад Исмайлов.

На вопрос журналиста Minval.az о профилактических мерах, которые, возможно, помогут уберечься от плачевных последствий, психиатр ответил, что таковые есть, просто нужно их внедрить. Прежде всего, это необходимость повышения осведомленности населения по вопросам психического здоровья. У людей должны быть правильные взгляды, правильное понимание того, что психическая болезнь встречается гораздо чаще, нежели ковид или грипп, ибо каждый четвертый человек не застрахован от того, что у него в определенный период жизни могут возникнуть проблемы с психическим здоровьем.

Второе: должен быть максимально расширен и упрощен доступ к психологической и психиатрической помощи. К сожалению, в Азербайджане есть проблема дефицита кадров в психиатрии. На самом деле молодые врачи неохотно выбирают специальность «психиатрия» в качестве своей будущей профессии.

Третье – большую роль играет работа СМИ в плане освещения вопросов психического здоровья. Информация должна подаваться так, чтобы не отпугивать людей от доступа к помощи.

Четвертое: охрана психического здоровья в школах, а потому работа школьных психологов должна быть оптимизирована.

Пятое: охрана психического здоровья на рабочем месте, особенно, если работа сопряжена со стрессовыми ситуациями. У людей должна быть возможность мониторить свое психическое здоровье и при необходимости получать помощь. И перечисленные стратегические методы, как правило, приводят к отличным профилактическим результатам.

P.S. Нобелевский комитет даже объявлял конкурс на премию тем, кто разгадает загадку происхождения психического заболевания. Пока ответа на этот вопрос никто не дал, но тем не менее есть масса причин: генные нарушения, наследственность, влияние химикатов или стресса. Установлено, что наличие больных среди предков сильно повышает риски заболеваемости. При этом обреченности тут нет, можно жить в обществе и вполне гармонично развиваться, жениться, работать. «Спящий» диагноз может скрываться в человеке всю жизнь и никогда не проявиться, или стать явным на определенном этапе – на фоне кризиса или психотравмы. Но есть фактор, который перечеркивает генную теорию: заболевают и те, у кого вообще в роду не было больных. Понятно, что критериев нормальности никто не определял, да и какие могут быть критерии, когда каждый человек по-своему индивидуален? Мишель де Монтень вообще высказывался о человечестве, что мы все – «великие безумцы». Но среди «безумцев» бывают и убийцы, к сожалению. И получается, что от опасности никто не застрахован: ни, когда выходишь из дома, ни, когда посещаешь магазин, тем более, когда садишься в такси…

Яна Мадатова