Байден обрушился на Трампа: «Это безмозгло и постыдно»

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Президент США Джо Байден назвал безмозглым и постыдным заявление его потенциального соперника на президентских выборах Дональда Трампа о нежелании защищать тех союзников по НАТО, которые, по мнению Трампа, сами слишком мало тратят на оборону, пишет Би-би-си.

Джо Байден посвятил высказываниям Трампа часть своего заявления для прессы, главной темой которого был закон о многомиллиардной военной помощи Украине и другим союзникам и его прохождение через Конгресс.

Призвав спикера Палаты представителей, единомышленника Трампа Майка Джонсона поставить законопроект на голосование и выразив уверенность, что он это голосование пройдет, Байден добавил, что последние высказывания Трампа добавляют срочности и важности делу поддержки Соединенными Штатами союзников.

— Ни один другой президент в нашей истории никогда не склонялся перед русскими диктаторами. Позвольте мне совершенно четко заявить: я никогда не склонюсь. Да боже мой, это же безмозгло, это постыдно, это опасно. Это не по-американски, — так президент оценил высказывания экс-президента.

Дональд Трамп на прошлой неделе на митинге в Южной Каролине рассказал о разговоре, который будто бы был у него с лидером одной из стран НАТО на саммите альянса.

Как рассказал Трамп, этот лидер поинтересовался, придут ли США на помощь его стране в случае нападения России, даже притом, что его страна не выполняет принятый в НАТО норматив военных расходов в 2% от ВВП.

— Я сказал: вы не заплатили, вы просрочили? — якобы ответил Трамп главе неназванной страны. — Нет, в таком случае я не буду вас защищать, более того, я буду поощрять их делать все, что им захочется. Вы должны платить по своим счетам.

Байден во вторник заявил, что Трамп относится к НАТО как к инструменту вымогательства.

— Пока я — президент, если Путин нападет на союзника по НАТО, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО, — заверил Байден.

Перед этими фразами, говоря о законопроекте о помощи Украине и другим союзникам, Байден обратился к членам Палаты представителей от Республиканской партии:

— Вы собираетесь поддерживать Украину или вы собираетесь поддержать Путина? Вы за Америку или за Трампа?

Джо Байден — представитель Демократической партии, который к тому же всю жизнь занимался внешней политикой, и он считает, что США, как ведущая демократическая держава, обязаны активно участвовать в мировых делах и в том числе в борьбе с авторитарными режимами.