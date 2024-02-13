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Польские власти извинились за фермеров, рассыпавших украинское зерно на границе

Польские власти извинились за фермеров, рассыпавших украинское зерно на границе

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский принес извинения за польских фермеров, которые рассыпали зерно из украинских грузовиков возле контрольно-пропускного пункта в населенном пункте Дорохуск. Заявление министра опубликовано на портале ведомства.

«От имени польских фермеров прошу прощения за такой акт отчаяния и прошу понять их исключительно сложное положение», – отметил Секерский. Он также сообщил о переговорах с Киевом по согласованию ограничений на ввоз в Польшу украинской аграрной продукции.

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