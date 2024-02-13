Польские власти извинились за фермеров, рассыпавших украинское зерно на границе

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский принес извинения за польских фермеров, которые рассыпали зерно из украинских грузовиков возле контрольно-пропускного пункта в населенном пункте Дорохуск. Заявление министра опубликовано на портале ведомства.
«От имени польских фермеров прошу прощения за такой акт отчаяния и прошу понять их исключительно сложное положение», – отметил Секерский. Он также сообщил о переговорах с Киевом по согласованию ограничений на ввоз в Польшу украинской аграрной продукции.